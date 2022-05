Gas russo: riunione d'emergenza tra i ministri Ue per valutare alternative

Alessandra Caparello 2 maggio 2022 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Si tiene oggi una riunione d’emergenza dei ministri dell'Energia dell'Unione europea per concordare una posizione comune sulla richiesta della Russia di essere pagati in rubli per le consegne di gas, pena l'interruzione.Gazprom, il colosso energetico russo, la scorsa settimana ha interrotto le consegne di gas a Bulgaria e Polonia dopo che i due paesi europei si sono rifiutati di effettuare pagamenti alle condizioni richieste da Mosca. Mentre Sofia e Varsavia avevano già pianificato di porre fine alle importazioni di gas russe entro la fine dell'anno e hanno affermato di poter compensare l'interruzione delle consegne di Gazprom, la decisione di Mosca ha comunque alimentato i timori che altri paesi dell'UE si trovino nella stessa situazione, inclusa la Germania, che è altamente dipendente dal gas russo.Bruxelles ha iniziato a considerare una nuova direttiva su richiesta di diversi paesi, tra cui Bulgaria, Danimarca, Grecia, Polonia e Slovacchia. La Russia fornisce il 40% del fabbisogno di gas dell'UE, una dipendenza che ha sostenuto la riluttanza in Germania e in altri paesi a fermare bruscamente le importazioni di energia russe. I diplomatici affermano che l'UE dovrebbe muoversi verso il divieto delle importazioni di petrolio russo entro la fine dell'anno.Una nuova serie di sanzioni contro Mosca, proposta dalla Commissione europea, sarà discussa mercoledì in una riunione degli ambasciatori dell'UE. Intanto i ministri dell'Energia discuteranno oggi sulla necessità di garantire rapidamente alternative non russe per le forniture di gas e di creare riserve, in mezzo alla minaccia di una carenza che potrebbe far affondare i paesi europei in recessione.