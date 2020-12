Gaming: Azerion completa ulteriore aumento di capitale, quest'anno raccolti 72,5 mln di euro

Redazione Finanza 21 dicembre 2020 - 16:42

MILANO (Finanza.com)

Azerion Holding, società paneuropea di gaming e adtech, ha concluso un aumento di capitale aggiuntivo di 12,5 milioni di euro portando il totale a 72,5 milioni di euro di obbligazioni senior garantite raccolte nell'ambito dell'esistente quadro di emissione obbligazionaria di 100 milioni di euro istituito a marzo di quest'anno, poco prima che la prima ondata pandemica colpisse l'Europa.La società utilizzerà i proventi per arricchire la sua piattaforma digitale con una varietà ancora più ampia di giochi di qualità, intrattenimento e monetizzazione, sia organicamente sia attraverso acquisizioni."Il nostro successo nell'emissione obbligazionaria iniziale di 60 milioni di euro nel marzo di quest'anno è stata per molti versi un'operazione unica nel suo genere. Eravamo una società olandese non quotata che emetteva per la prima volta obbligazioni per investitori istituzionali nel mercato nordico, rimasto chiuso per i successivi due mesi a causa della pandemia. Siamo stati gli ultimi ad emettere obbligazioni con successo in questo Paese, il che ha rivelato un alto livello di fiducia degli investitori nonostante le drammatiche circostanze in cui si trova il mercato", ha rimarcato Atilla Aytekin, co-fondatore e CEO di Azerion.Azerion registra un CAGR del 125% tra il 2015 e il 2019 e anche nei primi nove mesi del 2020 la performance è stata positiva.