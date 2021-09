Forum Bce, Lagarde: 'l'inflazione riflette le circostanze eccezionali in cui ci troviamo'

Laura Naka Antonelli 28 settembre 2021 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

"La pandemia ha provocato una recessione come nessun'altra, e una ripresa che ha pochi paralleli nella storia. La risposta dell'inflazione riflette le circostanze eccezionali in cui ci troviamo. Noi crediamo che questi effetti, alla fine, passeranno". Così la presidente della Bce Christine Lagarde, nell'aprire il Forum della Bce dedicato alle banche centrali, con il discorso ECB Forum on Central Banking "Beyond the pandemic: the future of monetary policy"."Ma la pandemia ha introdotto anche nuovi trend che potrebbero condizionare le dinamiche dell'inflazione nei prossimi anni. Quei trend potrebbero produrre pressioni sui prezzi sia al rialzo che al ribasso - ha continuato Lagarde - Dunque, la politica monetaria deve rimanere concentrata nel portare l'economia al di fuori dell'emergenza pandemica, facendo salire l'inflazione in modo sostenuto verso il nostro target del 2%".