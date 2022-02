Ford batte Tesla: la Mustang Mach-E è il miglior veicolo elettrico del 2022

Alessandra Caparello 18 febbraio 2022 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

La Mustang Mach-E di Ford batte la Model 3 di Tesla come miglior veicolo elettrico 2022 secondo il Consumer Reports.Jake Fisher, direttore senior dei test automobilistici presso Consumer Reports, dice di essere rimasto impressionato dalla Mach-E. "Non solo è un veicolo davvero divertente da guidare, è sportivo, ma è anche estremamente maturo", ha detto Fisher alla CNBC. Consumer Reports raccomanda ancora la Model 3, ma Fisher dice che la piccola auto elettrica di casa Tesla non riesce a eguagliare la Mach-E in alcune aree, in particolare quando si tratta di guida a mani libere e di avvisare i conducenti che non prestano attenzione. Nel complesso, Tesla è scesa di sette punti al 23° posto nella classifica di Consumer Reports dei 32 principali marchi automobilistici.