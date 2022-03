Ford accelera sull'elettrico: entro due anni target di oltre 600mila vendite

Alessandra Caparello 14 marzo 2022 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Ford Motor aumenta la sua linea di veicoli elettrici con sette nuovi modelli nei prossimi due anni attraverso la sua gamma di autovetture e furgoni commerciali per puntare alle vendite di più di 600.000 veicoli a batteria. La casa automobilistica statunitense sta anche raddoppiando a 2 miliardi di dollari il suo investimento previsto presso il suo sito di produzione chiave a Colonia, in Germania, per fare veicoli elettrici, nonché un impianto di assemblaggio della batteria a partire dal 2024.Ford all'inizio di questo mese ha fatto ulteriori passi per accelerare il suo passaggio a un futuro elettrico con la creazione di un'unità completamente elettrica soprannominata "Ford Model e" e una divisione con motore a combustione "Ford Blue".