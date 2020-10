Fmi: non ritirare sostegno all'economia in anticipo, evitare di ripetere errore della crisi finanziaria

Valeria Panigada 21 ottobre 2020 - 15:22

MILANO (Finanza.com)

"Ileader politici devono fare tutto il possibile per contenere la pandemia e il suo danno economico, e non ritirare prematuramente il sostegno per evitare di ripetere l'errore della crisi finanziaria globale". Lo sostiene il Fondo Monetario Internazionale (Fm), analizzando l'impatto Covid sull'Europa. Secondo i suoi calcoli, senza gli interventi dei singoli governi e il sostegno dell'Ue, l'attività economica in Europa avrebbe potuto essere inferiore, di altri 3-4 punti percentuali del Pil quest'anno. "Questo è anche il momento di progettare riforme che stimolino la crescita della produttività e politiche che aiutino a trasformare l'economia, per cogliere i benefici della digitalizzazione e mitigare i cambiamenti climatici", prosegue l'Fmi, secondo cui lo strumento the Next Generation EU può svolgere un ruolo importante in questo senso.