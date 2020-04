Fitch taglia rating dieci banche europee, colpite italiana Iccrea e tedesca Commerzbank

Laura Naka Antonelli 21 aprile 2020 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Fitch ha tagliato il rating su dieci banche europee. Tra le banche colpite si mettono in evidenza Cooperative Bank, Close Brothers e Metro Bank nel Regno Unito, Commerzbank in Germania, Swedbank in Svezia, Gruppo Bancario Iccrea in Italia, Credit Europe Bank in Olanda e altri gruppi bancari di Cipro, Spagna e Lussemburgo. E' quanto riporta il sito della Cnbc, aggiungendo che l'agenzia di rating ha dato un outlook negativo al 95% degli istituti di credito presenti nel suo portafoglio.