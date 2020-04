Fed e Bce si riprendono la scena: in settimana le riunioni

Daniela La Cava 27 aprile 2020 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Le banche centrali tornano in primissimo piano nell'ultima settimana di aprile. L’attenzione sarà incentrata soprattutto sulle riunioni di Fed e BCE e sul forte flusso di dati macro consuntivi che giungerà sia dall’Eurozona che dagli Stati Uniti. Come sottolineano gli strategist di Mps Capital Services sullo sfondo, un occhio di riguardo verrà sempre dato all’evoluzione dell’epidemia e soprattutto alle decisioni che i vari governi prenderanno per la partenza della cosiddetta Fase 2, che in Italia prenderà il via il prossimo 4 maggio. Venerdì prossimo inizia anche il periodo ufficiale dei tagli alla produzione di greggio deciso di recente dai partecipanti all’accordo tra OPEC+ e altri produttori del G20.Più nel dettaglio, sul fronte macro "in Eurozona come anticipato sarà una settimana molto ricca in quanto avremo sia i dati preliminari sull’inflazione di aprile, che quelli sul Pil del primo trimestre, atteso in forte contrazione. Anche negli Stati Uniti verrà pubblicato il dato sulla Pil del primo trimestre, insieme alla lettura di aprile dell’Ism manifatturiero". "Sul fronte Banche centrali, ci saranno le riunioni della Fed e della Bce, con gli operatori che si attendono da quest’ultima indicazioni su un eventuale incremento dei piani di acquisto di titoli", indicano ancora da Mps Capital Services.