Eurozona: solo nel maggio 2000 fiducia economica più positiva (ING)

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 13:41

MILANO (Finanza.com)

L'indice di fiducia economica dell'Eurozona è balzato a 117,9 a giugno, indicando sollievo e ottimismo sulla riapertura delle economie. "Siamo chiaramente entrati nella 'fase di rimbalzo' della ripresa, che dovrebbe vedere una rapida crescita del Pil nei mesi estivi", scrive Bert Colijn, senior economist della zona euro, commentando il dato odierno."Solo nel maggio 2000, al culmine del boom delle dotcom, abbiamo visto un sentiment economico più positivo di adesso", segnala l'esperto secondo il quale nel complesso, la riapertura dei servizi ha dato un grande impulso all'economia della zona euro nel secondo trimestre. "La domanda - suggerisce Bert Colijn - è cosa potrebbe frenare una forte ripresa, e per il momento i maggiori rischi sembrano essere legati all'offerta. Un altro rischio è che la variante Delta possa ritardare l'allentamento delle restrizioni o addirittura rimetterle in pista. In assenza di ciò, sembra imminente una forte ripresa economica nei mesi estivi".