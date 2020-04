Eurozona: ora si guarda a misure allentamento restrizioni, ma percorso sarà lento (Ihs Markit)

Daniela La Cava 23 aprile 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

"L’indagine di aprile ha osservato un deterioramento senza precedenti dell’economia dell’eurozona causato dalle misure di restrizione per contrastare il virus, dal crollo della domanda globale e dalla carenza di personale e di fattori produttivi", commenta Chris Williamson, chief business economist presso Ihs Markit, sottolineando che "la speranza è ora rivolta all’allentamento programmato delle restrizioni per cercare di diminuire la paralisi che le aziende hanno registrato ad aprile". "Detto ciò, per evitare una seconda ondata di contagi, pare che tale percorso sarà terribilmente lento - aggiunge l'esperto - Di fronte ad un tale prolungato crollo della domanda, i tagli occupazionali potrebbero intensificarsi rispetto al livello attuale e verranno sollevati nuovi timori sui costi economici legati a contenimento del virus".