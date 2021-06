Eurozona: inflazione sale a target Bce con riaperture, ora si attende meeting di Lagarde & Co.

Daniela La Cava 1 giugno 2021 - 12:14

MILANO (Finanza.com)

Oggi l'attenzione dei mercati era in gran parte concentrata sull'inflazione della zona euro di maggio. Secondo i dati diffusi dall'Eurostat, l’indice dei prezzi al consumo della zona euro ha registrato un +2% da +1,9% atteso su base annua e +1,6% precedente. "L'inflazione si sposta al 2% e crediamo che sia destinata a rimanere a questo livello o al di sopra per il resto dell'anno", commenta Bert Colijn, senior economist dell'eurozona, aggiungendo che tutti gli occhi sono ora rivolti alla Banca centrale europea in vista della riunione di giugno.L'esperto si attende tuttavia che "l'inflazione scenda al di sotto del 2% nel 2022 poiché la maggior parte delle pressioni inflazionistiche che identifichiamo rimangono temporanee, per il momento".