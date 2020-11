Eurozona: fiducia industriale e quella servizi giù a novembre, confermata a -17,6 al consumo

Daniela La Cava 27 novembre 2020 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Peggiora il quadro di fiducia nella zona euro a novembre. A cominciare dalla fiducia economica che scende a 87,6 contro i 91,1 della passata lettura, pur battendo le attese che si attendevano una discesa fino a quota 86. Giù anche la fiducia industriale e nei servizi che passano rispettivamente a -10,1 e a -17,3 contro il consensus che indicava -10,9 e -16,3. Nella lettura finale di novembre la fiducia al consumo è stata confermata a -17,6."I progressi sul fronte dei vaccini hanno migliorato le prospettive, ma ciò non si riflette ancora nei dati poiché le preoccupazioni per i mesi invernali stanno aumentando", segnalano gli esperti di Ing sottolineando che "sulla scia della seconda ondata del Covid-19 e delle nuove misure restrittive, il sentiment economico è diminuito in maniera significativa".