Eurozona: clima fiducia si indebolisce a giugno, un motivo in più per spingere la Bce ad agire (analisti)

Daniela La Cava 27 giugno 2019 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Il clima di fiducia nella zona euro peggiora in maniera significativa a giugno. Lo segnala il calo della fiducia economica che passa nel mese di giugno da 105,2 a 103,3 punti a giugno, deludendo anche le attese del mercato. Si tratta di un dato che "completa un trimestre debole per l'economia della zona euro - segnala Bert Colijn, economista di Ing - e può essere considerato un'ulteriore giustificazione in vista di una possibile azione della Bce". Manca meno di un mese alla prossima riunione del Consiglio direttivo della Bce, che si riunirà il prossimo 25 luglio.