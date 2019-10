Eurostat: deficit/Pil cala allo 0,5% nel 2018. Debito Italia sale al 134,8% nel 2018

Daniela La Cava 21 ottobre 2019 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

L'Eurostat comunica che nell'area euro il rapporto deficit/Pil è sceso allo 0,5% nel 2018 rispetto allo 0,9% del 2017, mentre per l'Ue a 28 è passato dall'1% allo 0,7 per cento. In termini di debito nell'area euro il rapporto debito pubblico/Pil è scivolato dall'87,8% di fine 2017 all'85,9 di fine 2018, mentre nell'Ue a 28 è sceso dall'82,1% all'80,4 per cento.Per quanto riguarda l'Italia l'ufficio di statistica della zona euro indica un aumento del debito: nel 2018 è passato al 134,8% del Pil dal 134,1% del 2017. Il deficit/Pil si è invece attestato al 2,2% rispetto al 2,4% del 2017 e del 2016.