Europa pronta a rincarare la dose su Bielorussia

L’Europa è pronta ad inasprire le sanzioni contro la Bielorussia, e tale decisione potrebbe già arrivare al meeting di emergenza di oggi sul tema, che avverrà in videoconferenza.Lo ha detto Thierry Breton, commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, intervistato dall'emittente radiofonica Europe 1: “è chiaro che il risultato delle elezioni presidenziali in Bielorussia non è in linea con i desideri dei cittadini, si è verificata una violenza inaccettabile e lo stato di diritto non viene rispettato. Le sanzioni sono già state introdotte e verranno senza dubbio rafforzate questo pomeriggio".Breton ha detto inoltre che, a seguito del colpo di Stato militare in Mali, l'Unione europea spingerà per un processo democratico che rispetti la costituzione, aggiungendo che le elezioni dovranno tenersi in un periodo di tempo ragionevole.