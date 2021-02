Europa: indici misti, restano timori legati ad aumento inflazione. Oggi nuova audizio Powell

Daniela La Cava 24 febbraio 2021 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Risveglio misto per i principali indici europei dopo la debole chiusura delle Borse asiatiche. In Europa l'indice Ftse 100 si muove in calo dello 0,33%, mentre il Dax e il Cac40 salgono rispettivamente dello 0,28% e dello 0,12 per cento. Gli investitori sono ancora alle prese con i timori legati all'aumento dell'inflazione nonostante le rassicurazioni del presidente della Fed, Jerome Powell.Presentando il suo rapporto semestrale sulla politica monetaria Usa al Senato (oggi è prevista la seconda audizione alla Camera) Powell che ha dichiarato che la ripresa economica degli Stati Uniti rimane "irregolare e lungi dall'essere completa" e ci vorrà "un po’ di tempo" prima che la Fed consideri il cambiamento delle politiche che ha adottato per aiutare il paese a tornare alla piena occupazione. La pressione sui prezzi, ha sottolineato Powell, rimane per lo più contenuta, a fronte di un outlook sull'economia ancora "molto incerto". Restando in tema di banche centrali si guarda anche al discorso del vice presidente della banca centrale Usa Clarida che illustra l'outlook economico. Lato macro, in uscita le vendite di case nuove.