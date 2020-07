Eurogruppo: l'irlandese Paschal Donohoe sarà il nuovo presidente

Valeria Panigada 10 luglio 2020 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

L'Eurogruppo ha eletto Paschal Donohoe, ministro delle finanze dell'Irlanda, come nuovo presidente, battendo gli altri due candidati, la spagnola Nadia Calvino e il lussemburghese Pierre Gramegna. Donohoe entrerà in carica il 13 luglio, prendendo il posto del portoghese Mario Centeno, e durerà due anni e mezzo. La prima riunione dell'Eurogruppo sotto la presidenza di Donohoe è prevista per l'11 settembre.