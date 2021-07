Eurogruppo: in agenda lunedì 12, con segretario Tesoro Usa Yellen

Redazione Finanza 9 luglio 2021 - 16:18

MILANO (Finanza.com)

Si terrà lunedì 12 luglio la nuova riunione dell'Eurogruppo, a partire dalle 14. "I ministri delle Finanze procederanno a uno scambio di opinioni sulla dimensione internazionale delle politiche economiche e finanziarie della zona euro con Janet Yellen, segretaria al Tesoro degli Stati Uniti. La discussione dovrebbe vertere sia sulla ripresa economica che sulle questioni bancarie e di stabilità finanziaria". È quanto si legge sul sito del Consiglio europeo.Dopo le 16, la discussione dei ministri verterà invece sulla situazione e prospettive di bilancio della zona euro nel suo complesso, concentrandosi sulle prospettive per il 2022. Il presidente del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, Niels Thygesen, è stato invitato alla riunione e dovrebbe presentare la relazione pubblicata di recente dal Comitato. La Commissione europea presenterà inoltre la sua valutazione basata sull'analisi dei programmi di stabilità 2021. La discussione contribuirà alla preparazione dei documenti programmatici di bilancio e delle raccomandazioni per la zona euro per il 2022.