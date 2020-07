Eurogruppo: focus sull'elezione del nuovo presidente, in corsa la spagnola Nadia Calvino

Redazione Finanza 9 luglio 2020 - 16:43

La riunione odierna dell'Eurogruppo si focalizzerà sull'elezione del nuovo presidente che prenderà il posto del portoghese Mario Centeno. "Il mio ultimo Eurogruppo sarà caratterizzato dall'elezione del mio successore, ma prima discuteremo dello stato della nostra economia", scrive su Twitter Centeno, che è stato eletto nel dicembre 2017. L'Eurogruppo elegge il proprio presidente per un mandato di 2 anni e mezzo a maggioranza semplice dei voti. In corsa per la poltrona di Centeno la spagnola Nadia Calvino, il lussemburghese Pierre Gramegna e l'irlandese Paschal Donohoe.