Eurogruppo: Centeno lascerà presidenza, il 9 luglio il successore

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, lascerà il suo incarico il prossimo 13 luglio e non si ricandiderà per un secondo mandato. Lo scrive su Twitter Centeno che lascerà anche la carica di ministro portoghese delle Finanze. "Il mio mandato come presidente dell'Eurogruppo terminerà il 13 luglio 2020. Giovedì informerò i miei colleghi dell'Eurogruppo della mia decisione di non candidarmi per un secondo mandato, poiché entro il 15 giugno mi dimetterò dalla carica di ministro delle finanze del Portogallo", scrive Centeno ricordando che il nuovo presidente dell'Eurogruppo verrà selezionato il prossimo 9 luglio.