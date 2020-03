Eurogruppo: Centeno, impatto negativo su economia da coronavirus. Pronti ad agire

Daniela La Cava 4 marzo 2020 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Anche l'Eurogruppo ha fatto punto sugli ultimi sviluppi e sugli impatti sui mercati finanziari e sull'economia in generale a seguito della diffusione del coronavirus. "Questa epidemia sta avendo un impatto negativo sull'economia globale, ma la portata e la durata del problema sono in questa fase ancora incerti. Stiamo monitorando da vicino la situazione e vi assicuro che non saranno risparmiati sforzi per contenere la malattia, fornire servizi sanitari e sistemi di protezione civile per sostenere la popolazione nelle aree più colpite e proteggere le nostre economie da ulteriori danni", dichiara il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, al termine della conference call straordinaria.Centeno aggiunge: "Dato il potenziale impatto sulla crescita, coordineremo le nostre risposte e saremo pronti a utilizzare tutti gli strumenti politici appropriati per conseguire una crescita forte e sostenibile e per salvaguardare contro la materializzazione di rischi al ribasso. Siamo pronti a intraprendere ulteriori azioni, tra cui misure fiscali, ove opportuno, che potrebbero essere necessarie per sostenere la crescita".