Ericsson leader nel 5G. Utile e fatturato in crescita nel 2020

Alessandra Caparello 29 gennaio 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre, Ericsson ha registrato un aumento dell'utile netto grazie all'aumento delle vendite di rete.Il fornitore svedese di apparecchiature per le telecomunicazioni si è specializzato nel 5G con 127 contratti commerciali e 79 reti operative in tutto il mondo e a seguito di questo annuncio, le azioni sono aumentate di quasi il 9%. L'utile netto è aumentato del 60% a 7,2 miliardi di corone svedesi (710 milioni di euro) per i tre mesi terminati il 31 dicembre, aiutato dalla crescita organica del 20% dei ricavi di rete. Il fatturato è aumentato del 5%, da 66,4 miliardi di corone a 69,6 miliardi di corone. Al netto di cessioni, acquisizioni e oscillazioni valutarie, è aumentato del 13%. Ericsson ha dichiarato che prevede di offrire un dividendo 2020 di due corone per azione, da 1,50 corone per azione nel 2019.