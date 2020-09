Ericsson compra Cradlepoint per accelerare nel 5G per il business

Daniela La Cava 18 settembre 2020 - 12:33

MILANO (Finanza.com)

Ericsson ha annunciato che acquisirà Cradlepoint, attiva nel mercato nelle soluzioni Wireless Edge WAN 4G e 5G per il segmento Enterprise con sede negli Stati Uniti. L’investimento, spiega una nota, è fondamentale per la strategia di Ericsson di conquistare quote di mercato in un mercato in rapida espansione come il 5G per il business. Cradlepoint integra l’attuale portafoglio 5G di livello Enterprise di Ericsson, che include le Reti Private e una piattaforma IoT globale.Cradlepoint diventerà una società interamente controllata da Ericsson, pur continuando a operare con il brand esistente. I professionisti di Cradlepoint rimarranno all’interno dell’azienda, con sede a Boise nell'Idaho. Cradlepoint entra a far parte della Business Area Technologies & New Businesses di Ericsson.Il corrispettivo economico dell’acquisizione valorizza la società 1,1 miliardi di dollari, con il closing dell’operazione atteso entro la fine del quarto trimestre 2020 (soggetto alle condizioni che normano il perfezionamento dell’acquisizione). Nella nota si precisa che il corrispettivo economico dell’acquisizione, finanziato da Ericsson in contanti, verrà pagato per intero alla chiusura."Le acquisizioni vicine al portafoglio sono parte integrante della nostra strategia precedentemente comunicata. L’acquisizione di Cradlepoint completa le nostre offerte esistenti ed è fondamentale per aiutare i clienti a far crescere il valore dei loro investimenti nella rete 5G", ha affermato Börje Ekholm, numero uno di Ericsson -. Ericsson è in una posizione unica per consolidare la posizione di leadership di Cradlepoint nel Wireless Edge e nel mercato WAN wireless”.