Enria (Bce) su sospensione dividendi e buyback banche: 'misure eccezionali e temporanee'

Laura Naka Antonelli 23 giugno 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Riguardo alla sospensione dei dividendi e dei buy-back da parte delle banche europee, raccomandata dalla Bce per liberare risorse a favore dell'economia reale zavorrata dalla crisi del coronavirus, si tratta di "misure eccezionali e temporanee, destinate a essere eliminate appena ci saranno più certezze". Così il numero uno del Consiglio di Vigilanza sulle banche della Bce, Andrea Enria, in un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore."Sì, le banche ci hanno chiesto di fare chiarezza al più presto. Sono misure eccezionali e temporanee, destinate a essere eliminate appena ci saranno più certezze". Detto questo, "credo che sia stato un provvedimento assolutamente necessario, senza il quale avremmo visto uscire dal sistema bancario quasi 30 miliardi di capitale in un momento difficile".