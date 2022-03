Energia, la Danimarca fa ripartire la costruzione del Baltic Pipe

Luca Losito 1 marzo 2022 - 16:45

Il progetto per la costruzione del tratto danese del Baltic Pipe, che dovrebbe collegare Norvegia e Polonia, è ripartito. L'impianto servirà a ridurre la dipendenza dei polacchi dalla Russia, per le forniture di gas.La realizzazione del gasdotto era stata stoppata nel 2019 per motivi di tutela ambientale, ma la crisi geopolitica e la preoccupazione per gli approvvigionamenti dell'Europa hanno sbloccato lo stallo. Diversificare è fondamentale in questa fase: il Baltic Pipe riparte.