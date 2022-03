Energia, con rialzo prezzi si rischia povertà e stagnazione economica: alert degli Emirati Arabi

Alessandra Caparello 31 marzo 2022 - 11:05

MILANO (Finanza.com)

Il rialzo record dei prezzi dell'energia ha causato un'impennata dell'inflazione in tutto il mondo e ha innescato una crisi del costo della vita sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti. Parlando alla CNBC al World Government Summit di Dubai, Al Mazrouei, il ministro dell'energia degli Emirati Arabi Uniti ha espresso la preoccupazione che l'attenzione globale sulla geopolitica e la sicurezza energetica stia portando i governi a dimenticare le implicazioni a lungo termine dell’aumento dei prezzi.Secondo il ministro, l'incapacità di affrontare il problema dell'accessibilità dell'energia rischia di gettare parti del mondo nella povertà e di far ristagnare l'economia globale. "Sono preoccupato visto che, mettendo insieme le due cose, potremmo finire in una situazione in cui l'accessibilità dell'energia diventa un problema e questo porterebbe sicuramente alla povertà, e alla fine ad una stagnazione dell'economia mondiale ".