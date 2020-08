Emergenza Covid in Spagna: premier Sanchez esclude nuovo lockdown

Redazione Finanza 25 agosto 2020 - 14:19

La Spagna si conferma sotto la morsa del Covid con quasi 20 mila nuovi casi negli ultimi 4 giorni. Dalla stampa iberica sono arrivati degli appelli al governo di prendere delle misure drastiche per contenere la pandemia, ma oggi il primo primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha escluso un nuovo lockdown esercitando invece pressione sulle autorità regionali. "L'evoluzione non è buona, è preoccupante soprattutto in alcune regioni e dobbiamo affrontarla", ha detto Sanchez in una conferenza stampa dopo una riunione di gabinetto a Madrid."Dobbiamo appiattire questa seconda curva che ora sta salendo in modo minaccioso", ha aggiunto il primo ministro che si è uniformato a quanto affermato nei giorni scorsi da Merkel e Macron che hanno escluso lo scenario di un nuovo lockdown.