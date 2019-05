Elezioni europee: partito Le Pen primo in Francia, nel Regno Unito in pole position Brexit Party di Farage

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 06:56

MILANO (Finanza.com)

Alle elezioni Europee la palma della vittoria è per Marine Le Pen e Viktor Orban. E se in Italia l'affluenza scende, è boom di partecipazione al voto nel resto dei paesi europei.In Francia Marine Le Pen trionfa chiedendo "lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale" e il cambiamento del sistema elettorale in proporzionale. Le Pen afferma che al Parlamento europeo si insedierà un "super gruppo" di sovranisti che riuscirà a incidere sull'organizzazione dell'Unione europea.La lista del Rassemblent National di Marine Le Pen si conferma primo partito in Francia, con uno scarto di due-tre punti sulla lista Renaissance del partito di Emmanuel Macron.Sovranisti in pole position anche nel Regno Unito, con il nuovo Brexit Party di Nigel Farage che trionfa con il 32%. Secondo quanto riportta l'agenzia Ansa, una prima proiezione nazionale della Bbc, dà i LibDem filo-Ue secondi al 19% (+11%), il Labour terzo in flessione al 16, i Verdi (due punti in più) all'11, e i Tory solo quinti crollati al record negativo storico dell'8%.In Germania, il partito dei cristiano democratici della cancelliera Angela Merkel alleato con il Csu, dunque l'alleanza dell'Unione Cdu-Csu, si conferma il primo partito con il 27,5%, soffrendo tuttavia una perdita del 7,8%. Volano i Verdi sopra il 20%.In Ungheria il partito di Viktor Orban, Fidesz, conferma la propria egemonia, aggiudicandosi il 56% in base ai primi exit poll e avanzando di 4 punti percentuali rispetto alle elezioni europee del 2014.In Spagna vincono i socialisti del premier Pedro Sanchez. Il Psoe, stando a quanto riporta l'Ansa, "in attesa dei primi exit poll, è dato al 28,9% e 18 seggi, 11 in più rispetto ai popolari, che crollano, come alle politiche di aprile, ottenendo circa il 17,3% dei voti.