Elezioni europee: 'maggioranza resta a partiti europeisti, possibile alleanza PPE-S&D-Alde' (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

"Lamaggioranza resta ai partiti europeisti". Così Il Sole 24 Ore commenta l'esito delle elezioni europee. "Per l'Europa non è il terremoto temuto: crescono i partiti populisti - non abbastanza da ribaltare i rapporti di forza - e tiene il fronte europeista. Nel Parlamento Popolari e Socialisti rimangono prima e seconda forza ma perdono seggi: 5 anni fa ne avevano 219 i Popolari e 189 gli S&D, mentre secondo le ultime proiezioni ne avrebbero rispettivamente 179 e 152. Non hanno più da soli la maggioranza (il quorum è 376 seggi): possibile un’alleanza con i liberali dell'Alde, che salgono da 68 a a 105 seggi, o con i verdi che balzano a 67".