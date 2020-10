Elezioni Usa: prossimo dibattito Trump-Biden sarà virtuale. Ma Trump: 'non parteciperò, non sono contagioso'

Laura Naka Antonelli 8 ottobre 2020 - 15:21

MILANO (Finanza.com)

Il prossimo dibattito presidenziale in vista dell'Election Day del 3 novembre, in calendario il prossimo giovedì 15 ottobre, si terrà in modalità virtuale. Lo ha stabilito la commissione bipartisan sui dibattiti presidenziali, che ha fatto l'annuncio.Qualche minuto dopo l'annuncio, Donald Trump ha detto che non parteciperà."No, non andrò a sprecare il mio tempo in un dibattito virtuale", ha detto, durante una intervista rilasciata al canale televisivo Fox Business.Il presidente americano, malato di COVID-19 e tornato lunedì alla Casa Bianca dopo essere stato ricoverato per alcuni giorni al Walter Reed Medical Center, ha detto - senza avere alcuna prova in mano, come ha fatto notare un articolo della Cnbc - che la Commissione ha deciso per un dibattito virtuale per favorire lo sfidante democratico Joe Biden."Non credo di essere contagioso", ha detto ancora il presidente Usa. Ma i fatti sono contro di lui, visto che, secondo la comunità dei medici, i pazienti malati di COVID devono rimanere in quarantena per almeno 10 giorni dopo aver contratto il virus, fino a 20 giorni, a seconda della gravità dell'infezione.