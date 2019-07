Elezioni Grecia: vince Nuova Democrazia, premier sarà Kyriakos Mitsotakis

Laura Naka Antonelli 8 luglio 2019 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

Come ampiamente previsto dai sondaggi, le elezioni in Grecia hanno decretato la fine della premiership di Alexis Tsipras, leader del partito Syriza.A vincere è stato il partito di centro-destra Nuova Democrazia, guidato dall'ex banchiere Kyriakos Mitsotakis. Il partito si è assicurato 158 seggi sui 300 seggi del Parlamento ellenico, ottenendo dunque la maggioranza assoluta, pari a un consenso elettorale del 39,84%.Syriza si è aggiudicata il 31,54% dei voti."Oggi, a testa alta, accettiamo il verdetto del popolo. Per portare la Grecia dove è oggi abbiamo dovuto prendere decisioni difficili, soffrendo un costo politico pesante", ha detto Tsipras, riconoscendo la sua sconfitta.