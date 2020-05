Effetto coronavirus, commissione Ue: Pil Eurozona -7,7% in 2020, in ripresa con +6,3% nel 2021

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2020 - 11:24

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea prevede per il Pil dell'area euro una contrazione record, quest'anno, pari a -7,7%. E' quanto risulta dalle Previsioni economiche di primavera 2020 pubblicate oggi. Il Pil dell'eurozona è atteso in recupero del 6,3% in 2021. Per l'Unione europea, il Pil del 2020 è atteso in contrazione del 7,4% e in recupero del 6,3% l'anno prossimo.