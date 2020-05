Effetto COVID sui mercati Europa, Gentiloni: 'a marzo sell off su azioni e high yield bond più forte del secolo'

Laura Naka Antonelli 6 maggio 2020 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

L'emergenza economica e sanitaria provocata dal coronavirus, "ha dato vita a un repricing dei rischi improvviso nel mese di marzo". Così il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa indetta per commentare le previsioni primaverili della Commissione europea, riferendosi all'ondata di sell off che ha colpito i mercati finanziari a marzo."In Europa, le azioni e le obbligazioni societarie ad alto rendimento sono state colpite dalla vendita più veloce del secolo", ha precisato l'eurocommissario, che ha reso noto anche che, "nelle prossime settimane" arriverà la proposta della Commissione europea, su mandato del Consiglio europeo, relativa alla creazione di un recovery fund per sostenere l'economia. "Sono fiducioso che a giugno verrà approvata dal Consiglio Ue".