Effetto COVID-19: Bce sospende tutti eventi, viaggi staff e visite pubbliche fino a 20 aprile

Laura Naka Antonelli 4 marzo 2020 - 14:58

MILANO (Finanza.com)

La Bce ha sospeso tutti gli eventi, i viaggi dei dipendenti e le visite pubbliche ai suoi quartieri generali a causa dell'emergenza coronavirus e della relativa malattia COVID-19.Le misure precauzionali avranno efficacia almeno fino al prossimo 20 aprile. Così ha detto la presidente della banca centrale europea, Christine Lagarde:"Con le misure approvate oggi, prendiamo provvedimenti per garantire la sicurezza e il benessere del nostro staff, garantendo al contempo in modo pieno l'operatività della banca centrale e la funzione di supervisione bancaria".Le misure adottate dalla Bce vanno oltre quelle lanciate da altre istituzioni finanziarie dell'Unione europea, che hanno sospeso le missioni nei paesi particolarmente colpiti dal coronavirus come Italia e Cina, chiedendo ai loro dipendenti di non presentarsi alla postazione di lavoro per due settimane, nel caso in cui avessero fatto appena ritorno da una zona colpita dal virus.