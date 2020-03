Ecofin: ok alla sospensione del Patto di stabilità Ue

Daniela La Cava 23 marzo 2020 - 21:12

MILANO (Finanza.com)

È arrivato anche il via libera dell'Ecofin alla sospensione del patto di stabilità. "La grave recessione economica prevista per quest'anno richiede una risposta risoluta, ambiziosa e coordinata. Dobbiamo agire con decisione per garantire che lo shock resti il più breve e il più limitato possibile, e non crei danni permanenti alle nostre economie e quindi alla sostenibilità delle finanze pubbliche a medio termine, si legge nel comunicato stampa ufficiale dell'Ecofin che si è 'riunito' in videoconferenza per affrontare l'emergenza coronavirus."I ministri delle finanze degli Stati membri dell'UE concordano con la valutazione della Commissione, come stabilito nella comunicazione del 20 marzo 2020, secondo cui le condizioni per l'uso della clausola generale di salvaguardia del quadro di bilancio dell'UE - una grave recessione economica nell'area dell'euro o nell'Unione nel suo insieme - sono soddisfatte", prosegue ancora la nota ufficiale nella quale si sottolinea che "l'uso della clausola garantirà la flessibilità necessaria per adottare tutte le misure necessarie per sostenere i nostri sistemi sanitari e di protezione civile , e per proteggere le nostre economie, anche attraverso ulteriori stimoli discrezionali e azioni coordinate" e che verranno "progettate dagli Stati Membri, nel caso, per essere tempestive, temporanee e mirate".Nel documento delle conclusioni finali si precisa infine che "i ministri rimangono pienamente impegnati nel rispetto del patto di stabilità e crescita. La clausola generale di salvaguardia consentirà alla Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento politico nel quadro del patto di stabilità e crescita", ma "discostandosi dai requisiti di bilancio che normalmente si applicherebbero, al fine di affrontare le conseguenze economiche della pandemia".