ESG sempre più una discriminante per gli investimenti degli Istituzionali

michele fanigliulo 25 agosto 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Il tema ESG sempre più importante per gli investitori istituzionali.Infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, anche il fondo Norvegese Storebrand (servizi di assicurazione e fondi pensione) avrebbe deciso di escludere dai portafogli le società non esposte ai temi ambientali e alle priorità Europee. Il riferimento è a società del calibro di ExxonMobil, Chevron, Basf, Rio Tinto, Southern Company.Ennesima dimostrazione di come gli investitori Istituzionali siano sempre più sensibili a questo tema, soprattutto in Europa. Tra i maggiori beneficiari di questo graduale spostamento di capitali ci sono le società utility, principalmente quelle che lavorano con l'energia rinnovabile e, che dovrebbero beneficiare del maxi piano di investimenti europeo a sostegno delle rinnovabili nel Vecchio Continente.