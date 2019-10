Draghi, discorso addio: 'con noi Bce non ha accettato minacce a stabilità monetaria provocate da timori infondati su euro'

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2019 - 16:19

MILANO (Finanza.com)

"Nel nostro caso, la Bce ha dimostrato che non accetterà minacce alla stabilità monetaria provocate da timori infondati sul futuro dell'euro". Lo ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce ancora per poco, nel suo discorso di addio alla presidenza della banca centrale."La Bce - ha continuato - ha dimostrato che combatterà i rischi al ribasso sulla alla stabilità dei prezzi così come quelli al rialzo. E ha stabilitpo che utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione entro il mandato che le è stato conferito per rispettare il mandato stesso, senza eccedere mai i limiti della legge".Mario Draghi ha ripetuto che "la fiducia nei confronti dell'euro da parte del pubblico è ai massimi di sempre; che l'euro è irreversibile; che la politica monetaria può ancora raggiungere i suoi obiettivi ma può farlo in modo più veloce e con minori effetti collaterali se coadiuvata dalla politica fiscale; che una politica fiscale più attiva in Eurozona velocizzerebbe l'aggiustamento delle nostre politiche".