Draghi all'Europarlamento: "Prospettive di crescita economica orientate verso il basso"

Alessandra Caparello 23 settembre 2019 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Leprospettive di crescita economica restano orientate verso il basso. Così il presidente della Bce Mario Draghi nel corso della sua audizione dinanzi al Parlamento Europeo. “I recenti indicatori economici prospettivi come gli ordini per l'esportazione del settore manifatturiero non mostrano segni convincenti di ripresa della crescita nel prossimo futuro e la bilancia dei rischi per le prospettive di crescita economica resta orientata verso il basso” ha detto Draghi sottolineando che le probabilità di deflazione restano limitate.