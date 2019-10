Draghi: Unione monetaria può durare e prosperare, non si discute più se Europa possa durare'

Laura Naka Antonelli 11 ottobre 2019 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

"Penso che col tempo essere parte dell'Ue e dell'Unione monetaria sia diventato normale per gran parte dei cittadini. Così il presidente della Bce, Mario Draghi, nel discorso proferito in occasione della cerimonia con cui ha ricevuto la laurea honoris causa in economia dall'Università del Sacro Cuore."Nei dibattiti sul futuro dell'Europa si discute sempre meno se la sua esistenza abbia senso e assai di più sulla via migliore per avanzare. Su queste basi la nostra Unione può durare e prosperare". Draghi si è detto "ottimista sul futuro dell`Europa".