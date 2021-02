Dialog Semiconductor: l'acquisizione da parte di Renesas mette le ali al titolo, si scalda il comparto dei chip

Valeria Panigada 8 febbraio 2021 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Rally di Dialog Semiconductor sulla Borsa di Francoforte. Il titolo della società inglese quotata sul listino tedesco segna questa mattina un balzo in avanti di quasi il 17% scambiando in area 65,52 euro. La spinta arriva dall'annuncio di acquisizione da parte della giapponese Renesas, leader nel settore dei semiconduttori per il settore automotive, attraverso un'Opa cash a 67,5 euro per azione. Il prezzo indicato rappresenta un 20% di premio rispetto ai prezzi di venerdì. "A nostro avviso - commentano gli analisti di Equita - i multipli appaino elevati considerando che circa il 50% del fatturato di Dialog dipende da un solo cliente, Apple, e pertanto ha implicito un rischio di rinnovo elevato". Prosegue così anche nel 2021 la concentrazione del settore dei semiconduttori, scaldando il comparto. In scia alla notizia infatti, Infineon sale di 1 punto percentuale a Francoforte, Soitec del 3% sulla Borsa di Parigi e Stmicroelectronics guadagna lo 0,8% a Piazza Affari.