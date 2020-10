Deutsche Bank torna in utile nel terzo trimestre, batte le stime. In rialzo il fatturato

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2020 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank, la banca numero uno in Germania, ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre con utili netti di 182 milioni di euro. Il colosso ha sorpreso gli analisti, che avevano previsto un bilancio in rosso, con perdite di 114 milioni di euro, e ha confermato anche il forte miglioramento della redditività della banca, rispetto al rosso di 77 milioni di euro del secondo trimestre.Il fatturato netto è salito a 5,9 miliardi di euro, rispetto ai 5,3 miliardi del terzo trimestre del 2019,Il CET 1 è rimasto pressoché stabile al 13,3%, in lieve calo rispetto al 13,4% dello stesso periodo dell'anno scorso.Gli accantonamenti per gli NPL si sono attestati a 273 milioni, aggiungendosi ai 761 milioni del secondo trimestre e ai 506 milioni del primo, per un importo dunque superiore a 1 miliardo di euro.