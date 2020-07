Deutsche Bank stima Common Equity Tier 1 in rialzo al 13,3%, meglio di stime consensus e guidance

Laura Naka Antonelli 21 luglio 2020 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha reso noto con un comunicato di stimare per il trimestre al 30 giugno del 2020 un coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) a circa il 13,3%, in rialzo rispetto al 12,8% del 31 marzo 2020.Il valore è migliore delle attese degli analisti e anche della precedente guidance diffusa dal colosso bancario tedesco.L'aumento del CET1 ratio nel secondo trimestre si spiega principalmente con il valore inferiore a quanto anticipato delle attività ponderate per il rischio (RWA). Il valore minore delle attività è, a sua volta, dovuto a un rimborso delle linee di credito da parte dei clienti superiore alle attese, avvenuto soprattutto nell'ultima parte del trimestre e, anche, a una riduzione nel volume dei derivati.Deutsche Bank prevede per il secondo trimestre del 2020 risultati di bilancio lievemente migliori delle stime del consensus. La trimestrale verrà pubblicata il prossimo mercoledì 29 luglio.