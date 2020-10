Critiche contro acquisti bond Bce: 'è come cercare di riempire l'oceano gettando acqua dall'Everest'

Laura Naka Antonelli 21 ottobre 2020 - 13:31

MILANO (Finanza.com)

Christine Lagarde ha dovuto far fronte a diverse critiche in occasione dell'evento "ECB Listens", ovvero "La Bce ascolta", lanciato per sentire il parere di cittadini e associazioni in vista della prima revisione della strategia di politica monetaria della Bce in 17 anni.Contestato il piano di acquisti di bond da trilioni di euro - noto come Asset Purchase Programme (APP) - che il suo predecessore Mario Draghi aveva lanciato per sostenere le economie dell'Eurozona, stimolando la crescita e l'inflazione.Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa Reuters, Lagarde si è beccata qualche critica da chi ritiene che una strategia del genere richiede troppo tempo per dare i suoi frutti a chi è più vulnerabile:"E' come cercare di riempire l'oceano buttando acqua dalla cima del Monte Everest", ha detto Martin Schmalzried, dell'associazione Coface Families Europe, network di associazioni che rappresentano gli interessi di tutti i tipi di famiglie in Europa.