Criptovalute, 21Shares: ETP su Solana ha raggiunto $100 milioni di AuM: 'molto soddisfatti nostro ETP ASOL'

7 ottobre 2021

MILANO (Finanza.com)

21Shares AG, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, annuncia che ASOL, il suo ETP su Solana, ha raggiunto il traguardo di 100 milioni di dollari di masse raccolte (AuM).Secondo i dati riportati da Bloomberg, da quando è stato lanciato in qualità di primo e unico ETP al mondo su Solana sul mercato regolamentato svizzero (SIX Exchange), al 5 ottobre 2021, lo ASOL SE ETP è stato il prodotto di 21Shares che è cresciuto più rapidamente.Ophelia Snyder, co-fondatrice e presidente di 21Shares ha detto:"Grazie alle nostre ricerche costanti e approfondite, siamo stati in grado di scorgere fin da subito il potenziale di Solana, dovuto al suo meccanismo del consenso 'proof-of-history', ai tempi di processing estremamente ridotti e alle basse commissioni; questo ci ha convinti a lanciare un ETP che si è poi rivelato in grado di anticipare il rally attuale. Lo ASOL SE ETP ha registrato una performance del +366,94% rispetto a quando è stato lanciato e questo lo rende uno dei prodotti di punta del mercato, in grado di riflettere la grande solidità dell'intero ecosistema Solana"."Solana (SOL) è un progetto open source che fornisce servizi di finanza decentralizzata (DeFi), facente leva sul fatto che la tecnologia blockchain non ha bisogno di autorizzazioni. L'ETP ASOL fornisce rendimenti maggiori attraverso le remunerazioni dello staking, al fine di promuovere la partecipazione attiva del network in modo sicuro e regolamentato.Hany Rashwan, co-fondatore e CEO di 21Shares ha dichiarato:"Siamo molto soddisfatti della rapida crescita del nostro ETP su Solana. I 100 milioni di dollari in AuM sono un risultato molto importante, che sottolinea la fiducia che il mercato ripone nella nostra strategia e nella nostra mission di costruire dei tramiti con il mondo delle criptovalute che tutti possono utilizzare. Nella restante parte dell'anno, contiamo di lanciare altri prodotti di successo come lo ASOL"."Il grande successo di Solana, sia in termini di raccolta che di performance, conferma ulteriormente quanto 21SHARES sia all'avanguardia nel settore criptovalute – ha aggiunto Massimo Siano, Head of Southern Europe di 21Shares – Infatti, prima di lanciare un nuovo prodotto, analizziamo e selezioniamo l'asset digitale sottostante; Solana è solo l'ultimo dei grandi successi ottenuti in solo due anni quotazioni. Posso affermare che, in questo momento, gli investitori – compresi quelli italiani – nessun'altra società offre una gamma di ETP così vasta e con buone performance come la nostra".Si ricorda che "21Shares gestisce oltre 1,8 miliardi di dollari, suddivisi in 17 ETP sulle criptovalute e altre 77 quotazioni (dati aggiornati al 1° settembre 2021). Tra questi figurano il primo e unico ETP al mondo su Binance e due ETP con remunerazioni sullo staking (Tezos ETP e Solana ETP). Gli ETP di 21Shares sono quotati su 8 piattaforme di scambio regolamentate tra Svizzera e in Europa".