Credit Suisse prevede impatto Archegos con oneri 4,4 miliardi franchi, stima perdita I trimestre di 900 milioni

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2021 - 08:25

MILANO (Finanza.com)

Credit Suisse prevede un onere di 4,4 miliardi di franchi svizzeri, a causa della sua eposizione all'hedge fund americano Archegos, collassato sotto il peso delle margin call che non è riuscito a onorare: margin call arrivate dalle stesse banche che avevano finanziato le sue scommesse a forte leva finanziaria tra cui, per l'appunto, il colosso bancario svizzero.Dalla nota del board riportata dalla Cnbc si legge che Credit Suisse prevede di soffrire anche una perdita di 900 milioni di franchi svizzeri, nel primo trimestre del 2021, che include, "un onere di 4,4 miliardi di franchi svizzeri, in relazione all'incapacità dell'hedge fund Usa di centrare gli impegni sui margini, come annunciato il 29 marzo del 2021".