Covid: Pfizer e BioNTech colloqui esplorativi con Commissione Ue per 200 mln di vaccini

Daniela La Cava 9 settembre 2020 - 13:10

MILANO (Finanza.com)

Pfizer e BioNTech hanno annunciato di avere concluso colloqui esplorativi con la Commissione europea per una proposta di fornitura di 200 milioni di dosi del loro vaccino sperimentale BNT162 mRNA contro il Covid-19 per Stati membri dell'Unione europea, con un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi. Le prime consegne inizieranno entro la fine del 2020, soggette al successo clinico e all'autorizzazione normativa. Le due società avvieranno ora le trattative per l'acquisto con la Commissione Europea.L'accordo di fornitura proposto con la Commissione europea rappresenterebbe il più grande ordine iniziale di dosi di vaccino per Pfizer e BioNTech fino ad oggi. Le dosi di vaccino per l'Europa sarebbero prodotte nei siti di produzione tedeschi di BioNTech, così come nel sito di produzione di Pfizer in Belgio.