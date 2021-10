Covid, CEO BionTech: "Necessaria nuova formulazione vaccino contro varianti"

Alessandra Caparello 4 ottobre 2021 - 10:39

MILANO (Finanza.com)

“Ilvirus si svilupperà con mutazioni in grado di sfuggire alla difesa immunitaria del vaccino richiedendo una versione aggiornata per rispondervi". Così l’amministratore delegato di BionTech Ugur Sahin, in un'intervista al Financial Times in cui sottolina come potrebbe essere necessaria una nuova formulazione del vaccino contro il Covid il prossimo anno per proteggere dalle mutazioni del virus. Quest'anno un vaccino differente "non è necessario dice Sahin, ma per la metà del prossimo anno la situazione potrebbe essere differente".