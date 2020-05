Corte Costituzionale tedesca: 'il QE della Bce viola in parte Trattato su Ue'

Laura Naka Antonelli 5 maggio 2020 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

Il QE della Bce viola in parte la legge. E' appena uscito il verdetto della Corte Costituzionale tedesca sul programma PSPP della Bce, meglio noto come Quantitative easing (QE)."Gli acquisti di bond governativi della Bce violano parzialmente la legge", si legge nel testo."Un programma di acquisti di bond governativi soddisfa il principio della proporzionalità se si presenta come mezzo necessario e adatto a soddisfare l'obiettivo che si è preposto di raggiungere - recita il verdetto - Il principio della proporzionalità richiede che vengano identificati, ponderati e bilanciati tra di loro l'obiettivo di politica economica e gli effetti di politica economica. Laddove l'obiettivo di politica monetaria di un programma viene perseguito in modo incondizionato e i sui effetti di politica economica ignorati, il principio di proporzionalità non viene rispettato in modo manifesto"."Il principio è inciso nell'Articolo 5 (1) e nell'Articolo 5 (4) del Trattato sull'Unione europea", si legge ancora nel verdetto della Corte costituzionale.