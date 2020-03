Coronavirus: nuove misure preventive introdotte al Consiglio

Daniela La Cava 9 marzo 2020 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Il segretario generale del Consiglio ha introdotto una serie di nuove misure di prevenzione che prendono in considerazione gli ultimi sviluppi relativi alla diffusione del coronavirus (Covid-19) e il parere aggiornato di medici esperti. Le misure sono state comunicate ai delegati degli Stati membri e alle altre persone interessate. Entrano in vigore a partire da oggi (9 marzo). Lo si apprende in una nota diffusa stamattina dal consiglio europeo. In particolare, il numero di riunioni del Consiglio, dei suoi organi preparatori e dei gruppi di lavoro sarà ridotto. La presidenza prenderà regolarmente decisioni sulle riunioni da mantenere. La composizione delle delegazioni che partecipano alle riunioni sarà limitata e tutte le visite di gruppi e le formazioni non essenziali saranno sospese.Questo approccio, spiega la nota, rispecchia un'evoluzione verso misure più generali, visto che il virus è ormai presente in misura considerevole nella maggior parte degli Stati membri, compreso il Belgio, e che probabilmente tale evoluzione continuerà.