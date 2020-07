Coronavirus: l'Oms registra 230mila nuovi casi nel mondo in un giorno, è record

Valeria Panigada 13 luglio 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha registrato ieri 230.370 nuovi casi di coronavoirus nel mondo nelle ultime 24 ore. Si tratta di un record, che supera quello toccato venerdì scorso. L'aumento maggiore è negli Stati Uniti, in Brasile e in India, secondo il bollettino quotidiano. Il numero di decessi è rimasto stabile a circa 5.000 al giorno. Secondo un bilancio stilato da Reuters, il numero di casi di coronavirus nel mondo si avvicina ai 13 milioni, con 565.000 decessi in sette mesi.